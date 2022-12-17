Mesleki lisesi öğrencileri yurt dışında staj yapıyor

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KOCAELİ (AA) - Derince'deki Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, hazırladığı Erasmus projeleriyle öğrencilerine yurt dışında staj imkanı sağlıyor.

Türkiye Ulusal Ajansından "Mesleki Alanda Akreditasyon" alan Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021 yılında hazırladığı projelerle 50 öğrencisine Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde staj imkanı sundu.

Projeler sayesinde yurt dışına giden öğrencilerden 4'ü Romanya'da işe alındı. Almanya'da staj yapan 3 öğrenci de işlemlerinin tamamlanmasının ardından burada iş başı yapacak.

Yeni dönem staj hareketliliklerinin planlamasına başlayan okul, öğrencilerin yurt dışı imkanından faydalanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.





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