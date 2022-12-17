Kocaeli'de oto çekici ile iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto çekici ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikameti Alemdar Viyadüğü mevkisinde 41 AGN 494 plakalı otomobili arızalanan Y.T, oto çekici çağırdı.

Arızalı otomobilin M.C. idaresindeki 34 DGJ 199 plakalı çekiciye yüklenmesinin ardından, T.A. yönetimindeki 34 DF 0557 plakalı otomobil çekiciye, arkadan gelen Ü.T'nin kullandığı AFN 721 plakalı otomobil ise çekiciye çarpan otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Ü.T idaresindeki otomobilde bulunan eşi D.T. ile arıza yapan otomobilin sürücüsü Y.T, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde, bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

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