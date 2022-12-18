Kocaeli'de 171 şişe sahte içki ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda 171 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 171 şişe sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca, 110 tabanca fişeği ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında kanunlar kapsamında adli işlem yapıldı.

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