Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan O.B'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan O.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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