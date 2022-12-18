CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kocaeli'de üye katılım törenlerinde konuştu:

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KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, seçimi kazanmaları halinde programlarının hazır olduğunu söyledi.

Salıcı, partisinin Darıca ilçe başkanlığınca bir düğün salonunda gerçekleştirilen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, 20 yıl önce yeni kurulan bir siyasi partinin, milletin iradesiyle yüzde 34 oy oranıyla iktidara getirildiğini, o seçimin meşruiyetini tartışmadıklarını, 'milletin iradesi yanlıştır' demediklerini, sonraki seçimlerde de tutumlarının aynen devam ettiğini dile getirdi.

Salıcı, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde durumun değiştiğini, seçmenin bazı büyükşehirlerde Millet İttifakı adaylarından yana olduğunu aktararak, 11 büyükşehir ve 250 belediyede iktidar olup yerel yönetimde hizmet vermeye çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından sandığa tekrar gidildiğini, ilk seçimde CHP'ye oy vermeyenlerin de oyuyla Ekrem İmamoğlu'nun tekrar seçildiğini hatırlatan Salıcı, şöyle konuştu:

"İstanbul seçimlerinin kazanılmasında payı olan 2 kişiden biri olan il başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na saldırdılar. Attığı twitlerden dolayı neredeyse müebbet hapis vereceklerdi. Siyasi yasak getirdiler. Zannediyorlar ki 'siyasi yasak getirirsek Canan'dan kurtuluruz.' İstanbul'u kazanmamızdaki diğer önemli isim, adayımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'na son verdikleri cezayla onu da siyasi yasaklı yapmak peşindeler. Şunu biliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi bedel ödeyenlerin, mücadele edenlerin partisidir. İzmir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu 397 yılla yargıladılar. Kocaoğlu, mahkeme salonuna dimdik girdi, beraat edip dimdik çıktı."

Milletin verdiği kararların önüne mahkeme kararlarının geçemeyeceğine değinen Salıcı, "Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni, 6'lı masayı mahkeme kararlarıyla dizayn etmeye çalışmasın. Kararlarını kendi veren, Kuvayımilliye'den gelen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Cumhuriyet Halk Partililer tek tek kapıları çalıyor, vatandaşımıza partimizin önümüzdeki dönem neler yapacağını anlatıyor. 'Bize oy verin gerisi kolay' demiyoruz. Diyoruz ki, 'Masada çalışıyoruz, hükümet programı hazırlıyor, iktidara geldiğimizde neler yapacağımızı anlatıyoruz.' Bunların hepsini liderler tarafından taahhüt altına alıyoruz. İktidara geldiğimizde Türkiye sürprizle karşılaşmayacak. Bu süreçte vatandaşlarımızı kucaklayacağız, kucaklıyoruz, kimseyi ayırmayacağız." diye konuştu.

- Ön seçimle aday belirleme talebi

Çayırova ilçesinde de Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ndeki üye katılım töreninde konuşan Salıcı, İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı'nın aday belirleme sürecinde ön seçim talebine ilişkin şunları söyledi:

"Ön seçimle gelmiş bir kardeşinizim. Ön seçim talebi karşısında sus pus olmam. Ön seçim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyeye verilmiş, başka hiçbir siyasi partide verilmemiş önemli bir haktır. Kendi belediye başkanını, meclis üyesini, milletvekilini belirleme hakkı verir ama şunu da görmezden gelemeyiz; süreç bir ittifak süreci. Bu ittifak sürecinde 6'lı masa var, bahsettiğimiz mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünü yaptığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı 6'lı masanın diğer partilerini de kapsayan bir mücadele. Böyle bir süreçte hem ittifakın hem içimizdeki demokratik usulleri beraber çalıştırmakla yükümlüyüz. Bunun formülü nasıl olur? Bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Burada sayın başkanımızın, Kocaeli örgütünün böyle bir talebi haktır, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin koşullara göre bir karar vereceği çok aşikardır."

Salıcı, konuşmaların ardından yeni üyelere rozetlerini taktı.

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