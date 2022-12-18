Kocaeli'de komşusu tarafından darbedilen kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşusu tarafından inşaat demiriyle darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Arapçeşme Mahallesi 1020 Sokak'ta H.B. ile komşusu A.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V, komşusunu inşaat demiriyle darbetti.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.V. gözaltına alındı.

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