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Kocaeli'de komşusu tarafından darbedilen kişi yaralandı

AA

Kocaeli'de komşusu tarafından darbedilen kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşusu tarafından inşaat demiriyle darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Arapçeşme Mahallesi 1020 Sokak'ta H.B. ile komşusu A.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V, komşusunu inşaat demiriyle darbetti.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.V. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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