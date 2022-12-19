Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden Umut K. idaresindeki 34 LU 7740 plakalı otomobil, Beylikbağı Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta trafik yoğunluğu oluştu.

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