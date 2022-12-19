Kocaeli'de 23 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 23 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze'de bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında 23 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör, 8 tabanca fişeği ve susturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.