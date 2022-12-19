Kocaeli'de İSU'nun su terfi istasyonundan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSU) ait su terfi istasyonundan malzeme çaldığı belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İSU'ya ait su terfi istasyonundaki hırsızlığa yönelik çalışma başlattı.

Araştırma sonucu şüphelileri belirleyen ekipler, 4 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Çalıntı malzemelere de el konuldu.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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