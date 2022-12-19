Kocaeli'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li gruptaki 6 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kadıköy'de dün düzenlenen izinsiz gösteri sırasında yaşananları protesto etmek isteyen HDP'li grup, İzmit ilçesindeki Sabri Yalım Parkı'na geldi.

Aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo'nun da bulunduğu 6 partiliye polis ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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