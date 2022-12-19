Kocaeli'de izinsiz gösteride gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de izinsiz basın açıklaması yapmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan HDP'li gruptaki 6 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kadıköy'de önceki gün düzenlenen izinsiz gösteri sırasında yaşananları protesto etmek için dün bir araya geldikleri İzmit ilçesindeki Sabri Yalım Parkı'nda gözaltına alınan, aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo'nun da bulunduğu 6 partilinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Dün, İzmit'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li gruptaki 6 kişi gözaltına alınmıştı.



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