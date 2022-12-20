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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de kamyonda 2 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

AA

Kocaeli'de kamyonda 2 milyon 650 bin makaron ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda 2 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda otoyolun Kartepe geçişinde durdurulan kamyonda arama yapan ekipler, 2 milyon 650 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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