Kocaeli'de yuvarlanan beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, oyun oynarken yuvarlanan beton direklerin arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti.
İlçedeki Mahmutpaşa Mahallesi Ova Sokak'ta oturan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Yusuf K, evinin önünde üst üste dizili beton direklerin arasında oyun oynamaya başladı.
Bu sırada yuvarlanan direklerin arasında sıkışan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılan çocuk, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Yusuf, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.