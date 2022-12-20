Kocaeli'de yüksekten düşen işçi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Sultan Orhan Mahallesi 1176/2 Sokak'ta bir metal fabrikasında çalışan B.B. dengesini kaybederek 5 metreden yere düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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