Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi D-605 kara yolu Gölcük istikametinde E.A. idaresindeki 06 FY 858 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren A.L. yönetimindeki 41 P 5915 plakalı işçi servisine arkadan çarptı.

İşçi servisi, önündeki G.G. idaresindeki 41 ALG 612 plakalı minibüse çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.A. ile A.L. hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-605 kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı.

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