Kocaeli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Sezgin Sokak'ta ilerleyen S.A. idaresindeki 41 ALY 270 plakalı otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Oral Sokak istikametine dönen otomobil kaldırama çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü S.A. ve 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar ekipler tarafından araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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