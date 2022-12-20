Kocaeli'de yüksekten düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sultan Orhan Mahallesi 1176/2 Sokak'ta bir metal fabrikasında dün dengesini kaybederek 5 metreden yere düşen Başar Beşiroğlu (46), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Beşiroğlu'nun cenazesinin, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Darıca Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

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