Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercih yaptı.



Vali Tekbıyıkoğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Aziz Aslan'ın "40 derecelik hareketler" başlıklı fotoğraflarını seçen Tekbıyıkoğlu, spor kategorisinde ise Arife Karakum'un "Paylaşılmayan" fotoğrafına oy verdi.

Tekbıyıkoğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasını gelenekselleştirdiği için Anadolu Ajansını tebrik etti.

Kategorilerde birbirinden güzel fotoğraflar gördüğünü aktaran Tekbıyıkoğlu, "Spor kategorisinde bizim geleneksel oyunlarımızdan olan, Asya ve Kırgız Türklerince yoğunlukla oynanan Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyündeki kökbörü oyununa oy verdim. Haber kategorisinde ise bu yılın haberi olan kendi milli aracımızın ete kemiğe bürünmesi olayı vardı. Burada da TOGG'a kullandım. Çevre ve yaşam kategorisinde ise bir çocuğumuzun havuza atlama karesini tercih ettim. Bu da gerçekten zor bir fotoğraftı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.