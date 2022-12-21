Kocaeli'de il dışından gelen öğrencilere deprem eğitimi verildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde, Zonguldak ve Sakarya'dan gelen ilk ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı deprem eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, SEKA Kültür Alanında hizmet veren merkezde, deprem bilincini aşılamak ve deprem anında yapılması gerekenleri hatırlatmak üzere eğitimler düzenleniyor.



Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından Kocaeli dışından gelen ziyaretçiler merkezde deprem konusunda bilgilendiriliyor.

Eğitimlerde, Zonguldak ve Sakarya'dan gelen öğrencilere depreme dayanıklı binanın nasıl olması gerektiği anlatılarak, ev içinin depreme hazırlanması, deprem anı ve deprem sonrası yapılacaklarla ilgili detaylı bilgi verildi.

Simülasyon alanında öğrencilere, 1999 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki Düzce ve 7,4 büyüklüğündeki Marmara depremleri canlandırıldı.

Katılımcılara, deprem eğitim kitapçığı ve katılım belgesi verildi.

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