Kocaeli'de 38 şişe kaçak içki ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de durdurulan kamyonda 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyon durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 38 şişe çeşitli markalarda kaçak içki bulundu.
Bununla ilgili bir şüpheli gözaltına aldı.
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