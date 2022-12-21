Kocaeli'de 11 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 11 kaçak cep telefonu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir işyerinde ekiplerce arama yapıldı.

Aramada, 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.





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