Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangında hasar oluştu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Balçık Mahallesi 3265 Sokak'ta bulunan palet fabrikasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce söndürülen yangında fabrikada hasar meydana geldi.

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