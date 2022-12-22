Gölcük'te hastane personeli işaret dili öğreniyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde çalışanlara yönelik işaret dili kursu açıldı.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hastaneye gelen konuşma engellilerle daha iyi iletişim kurulabilmesi amacıyla açılan kursta, usta öğretici Merve Balkaya tarafından personele işaret dili eğitimi veriliyor.

Hastane Başhekimi Sertan Acar, yaptığı açıklamada, kursun hastane personeli için önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Hastaneye gelen engelli vatandaşlarımızın sağlık konusunda anlaşılması çok önemlidir. Açılan bu işaret dili kursuyla personelimiz ile engelli vatandaşlarımız arasındaki iletişim daha da güçlenecek. Engelli vatandaşlarımız kendini anlatırken, personelimiz de engelli vatandaşlarımızı anlayarak en iyi hizmeti vermiş olacaktır."



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