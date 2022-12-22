Kocaeli'de 900 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 900 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler E.G. ve S.Ö'nin yasa dışı yollarla temin ettikleri etil alkolü bir araçla İzmir'den Kocaeli'ye getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 5 litrelik bidonlarda toplam 900 litre bandrolsüz etil alkole el koydu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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