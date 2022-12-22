Kocaeli'de eski karısını ve karısının yeni evlendiği kocasını silahla ağır yaralayan şüpheli yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce boşandığı eşini ve yeni kocasını silahla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'dan kente gelen L.Y. (30), Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta yaklaşık 5 sene önce boşandığı eski eşi E.N.B. (28) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda L.Y, E.N.B. ile yeni eşi S.B'ye (26) silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan E.N.B. ile eşi S.B, ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan L.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.



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