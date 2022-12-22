KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi:

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2023 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin, 2022 yılındaki gıda enflasyonuyla aynı oranlarda yapılan artışın çalışanlar açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 yılı asgari ücret artış oranını değerlendirdi.

Asgari ücret zammının yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendirdiğine işaret eden Zeytinoğlu, "2022 yılı başında 4 bin 253 lira olan net asgari ücret 8 bin 506,80 lira oldu. Böylelikle net asgari ücret artış oranı, ocak ayına göre yüzde 100, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık ise yüzde 74,43 oranında artış gösterdi. 2022 yılındaki gıda enflasyonuyla aynı oranlarda yapılan bu artış çalışanlarımız açısından memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, işverene asgari ücret desteğinin artırılması gerektiğini belirterek, bu konuya işletmelerin devamlılığı ve rekabet edebilirliği açısından da bakılması gerektiğini kaydetti.

Enflasyon oranını geçen bu asgari ücret artışının, ihracat yapan büyük firmalarda sıkıntı oluşturmayacağını düşündüklerini belirten Zeytinoğlu, yeni asgari ücretin, KOBİ'leri ve Anadolu'da bulunan firmaları da sıkıntıya sokmamasını temenni etti.

Zeytinoğlu, 2023 yılı asgari ücret artışının işverene maliyetinin 11 bin 759 lira olduğuna değinerek şunları kaydetti:



"Sürdürülebilirlik açısından işverenin üzerindeki bu maliyet yükleri hafifletilmeli ve ülkemizin üretim gücü korunmalı. Bildiğiniz üzere kıdem tazminatı yıllık bir brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla ocak ayı itibarıyla yıllık 6 bin 471 lira olan asgari ücret kıdem tazminatı 10 bin 008 liraya çıkmış olacak. Bu da yine işverenin üzerinden kıdem tazminatı yükünün yüzde 54,5 oranında artması anlamına geliyor. Özellikle küçük işletmelerimiz açısından bu tazminat yükü ciddi sıkıntılara yol açacak. Bu noktada KOBİ'lerimizin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz."

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