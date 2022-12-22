Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen yabancı uyruklu 15 kişi ekiplerce yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'ne teslim edildi.

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