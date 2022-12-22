Kocaeli'de bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.

Sürücü gözaltına alınırken düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.



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