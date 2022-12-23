Kocaeli'de doktor tarafından çalıştığı eczanede darbedilen kadın şikayetçi oldu

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir eczanede, iş yeri sahibinin doktor eşi tarafından darbedildiğini iddia eden kadın, şikayette bulundu.

İddiaya göre, Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi'nde eşi L.K'ye ait eczaneye giden doktor H.K. kasadan para almak istedi.

Eczane çalışanı Esra A. da doktora, iş yeri sahibi L.K'nin bilgisi olmadan para veremeyeceğini söyledi.

Duruma sinirlenen H.K. de bunun üzerine Esra A'yı darbetti.

Hastaneden darp raporu alan Esra A. doktor H.K'den şikayetçi oldu.

Şikayet nedeniyle H.K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polislerce ifadesi alındı.

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