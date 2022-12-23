Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezleri yeni yıla hazır

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU/KOCAELİ (AA) - HANDE DURMUŞ / MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'daki Kartalkaya ile Kocaeli'deki Kartepe kayak merkezleri, yeni yılı karın keyfini çıkararak karşılamak isteyen yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya ve Kartepe'de yılbaşına yönelik hazırlıklar tamamlanırken, otellerin tam kapasite doluluk oranıyla hizmet vermesi bekleniyor.

Kar yağışının da istenen seviyeye ulaşmasıyla tatilciler, pistlerde kayak ve snowbord yaparak keyifli vakit geçirebilecek.

Ankara ile İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve ulaşım kolaylığı sunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, kar kalınlığı aralıklarla etkili olan yağış ve yapay karlamayla yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezinde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otelde, yılbaşına sayılı günler kala doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

- "Yılbaşı rezervasyonları istenen seviyede"

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, kayak merkezine henüz istenen kar yağışının yağmadığını söyledi.

Kayak yapabilmek için kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre olması gerektiğini dile getiren Ergül, ilerleyen günlerde yoğun kar yağışı beklediklerini ifade etti.

Ergül, Kartalkaya'da sezonun açılmamış olmasına rağmen yılbaşı rezervasyonlarının istenen seviyede olduğunu aktararak, beklenen kar yağışıyla otellerin tam kapasite doluluk oranına ulaşacağını kaydetti.

Tatilcilerin Kartalkaya'yı tercih etmesi için birçok nedeni olduğunu anlatan Ergül, "Kartalkaya'da toplam uzunluğu 70 kilometreyi bulan 25 pist bulunuyor. Bu pistlerde tatilciler rahat şekilde kayak ve snowboard yapıyor. Ayrıca kar kalitesi olarak da ön plana çıkıyor. Tesisler ve verilen hizmetler, tercih edilmenin önde gelen etkenleri." diye konuştu.

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde, İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Kartepe Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin seyredilebildiği Kartepe'de yılbaşı öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu bölgede, 25-26 Aralık'ta yağması beklenen karla pistlerin kayak tutkunlarının hizmetine sunulması planlanıyor.

Kayak merkezindeki 1200 yataklı otelde yılbaşı rezervasyonlarda doluluk oranı yüzde 65'i aştı.

Kartepe'deki otelin genel koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, son hafta yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Ünal, geçen yıla göre 3 gün gecikmeli yağan karın güzel bir görüntü sağladığını ancak pistlerin henüz kayak yapmaya elverişli olmadığını, 20-25 santimetre kar yağması halinde pistlerde kayak tutkunluklarını ağırlayacaklarını kaydetti.

Yılbaşı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Ünal, "Hepimiz bütün yıl bu zamanı bekleyerek geçiriyoruz. Teleskilerin bakımını yaptık, halatlarımızı değiştirdik, motorlarımızın bakımını yaptık. Yılbaşında doluluk oranımız iyi. Hem profesyonellere hem amatörlere hem de eğitmenlere hitap edecek 17 pistimiz var. Pistlerimizi her sene genişleterek devam ediyoruz, genişlikleri oldukça emniyetli ve mükemmel." diye konuştu.

Ünal, yılbaşı galasıyla yeni yılı karşıladıklarını, otele gelen yerli ve yabancı turistlerin, ATV ile safari, kayak, kar bisikleti ve atlı kızakla vakit geçirebildiğini sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.