Kocaeli'de iş hanında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş hanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanında güzellik merkezine ait klima motorunda çıkan dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.​​​​​​



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