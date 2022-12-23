Kocaeli'de otomobille çarpışan polis motosikletindeki 2 polis yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobil ile Motosikletli Polis Timine ait motosikletin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

D-130 kara yolunda İzmit istikametine giden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, "Yunus" olarak da adlandırılan Motosikletli Polis Timinin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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