Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi'nde İstanbul istikametine seyreden V.G. yönetimindeki 35 BAY 811 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer otomobile saplandı. Kazada sürücü ile yanındaki Y.G. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Öte yandan çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen demir bariyer, yan yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönü ile yan yolda kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin ve demir bariyer parçasının kaldırılmasıyla normale döndü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.