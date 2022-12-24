Kocaeli'de bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde kapalı olan bir restoranın bahçesinde K.B. (35) silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince olayla ilgili kadının kocası Ş.B. ve kayınbiraderi N.B. gözaltına alındı.





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