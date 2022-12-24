Kocaeli'de bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

AA

Kocaeli'de bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde kapalı olan bir restoranın bahçesinde K.B. (35) silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerince olayla ilgili kadının kocası Ş.B. ve kayınbiraderi N.B. gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KOCAELİ - KAMYONET ALEV ALEV YANDI, KEÇİLER KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - KAMYONET ALEV ALEV YANDI, ...
Kocaeli'nde 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'nde 92 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
(Görüntülü) KOCAELİ - OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ...
Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı 
Kocaeli'de terör şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör şüphelileri adliyede (2)
Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Kocaeli'de düzenlenen festivalde 1,5 ton hamsi dağıtılacak
YEREL HABERLER Kocaeli'de düzenlenen festivalde 1,5 ton hamsi ...
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 ...
Kocaeli'de otomobille çarpışan polis motosikletindeki 2 polis yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobille çarpışan polis motosikletindeki ...
Kocaeli'de iş hanında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de iş hanında çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) BEDAVA HALI İZDİHAMA NEDEN OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BEDAVA HALI İZDİHAMA NEDEN OLDU
Bedava halı izdihamı
YEREL HABERLER Bedava halı izdihamı
Kocaeli'de terör şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Kocaeli'de terör şüphelileri adliyede
Eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince uzun süre iz sürüp kurşun yağdırmış
YEREL HABERLER Eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince uzun süre ...
Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezleri yeni yıla hazır
YEREL HABERLER Kartalkaya ve Kartepe kayak merkezleri yeni yıla ...
Kocaeli'de doktor tarafından çalıştığı eczanede darbedilen kadın şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Kocaeli'de doktor tarafından çalıştığı eczanede ...
(Görüntülü) KOCAELİ - TEM&#039;DE DURDURULAN TIR&#039;IN DORSESİNDEN KAÇAK GÖÇMENLER ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ - TEM'DE DURDURULAN ...
Kocaeli'de bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz ...
TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler çıktı
YEREL HABERLER TEM'de durdurulan TIR'ın dorsesinden kaçak göçmenler ...
Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
(Görüntülü) KOCAELİ- DİNAMİTLE PATLATMA SIRASINDA KAYA PARÇALARI ARAÇLARA İSABET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KOCAELİ- DİNAMİTLE PATLATMA SIRASINDA ...
Eski eşi ile onun yeni eşini tabancayla ağır yaraladı (2)
YEREL HABERLER Eski eşi ile onun yeni eşini tabancayla ağır yaraladı ...
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi:
YEREL HABERLER KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, yeni asgari ...
(Görüntülü)ESKİ EŞİ İLE ONUN YENİ EŞİNİ TABANCAYLA AĞIR YARALADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESKİ EŞİ İLE ONUN YENİ EŞİNİ TABANCAYLA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.