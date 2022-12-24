Kocaeli'de 3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta 3 bin 370 paket kaçak elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında dün durdurulan bir araçta arama yaptı.

Araçta 3 bin 370 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütün çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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