Kandıralı lise öğrencisi "Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri" festivalinde ödül kazandı

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KOCAELİ (AA) - Kandıralı lise öğrencisi Nursena Özdil, "Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri" festivali kapsamında düzenlenen "Pratik Gençler Pizza ve Pide Yarışması"nda ilçenin yöresel lezzeti mancarlı pideyle birinci oldu.

Kandıra Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Özdil, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ve Tuzla Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen "Pratik Gençler Pizza ve Pide Yarışması"na mancarlı pideyle katıldı.

Sunumu ve lezzetiyle jüri üyelerinin beğenisini kazanan mancarlı pide, Kandıralı lise öğrencisine birincilik getirdi.

Özdil, yemek yapmayı çok sevdiğini belirterek, Kandıra'nın yöresel bir lezzetiyle madalya kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.



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