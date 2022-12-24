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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA

Kocaeli'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Otomobille Hacı Halil Mahallesi 1207 Sokak'tan geçen U.C, husumetli olduğu iddia edilen Y.E'yi gördü.

U.C, araçtan tabancayla Y.E'ye ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağ bacağından yaralanan Y.E, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan U.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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