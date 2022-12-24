Kocaeli'de eski eşi tarafından silahla öldürülen kadın defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 22 Aralık'ta boşandığı eşi tarafından silahla yaralanan ve dün hastanede hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.
Körfez Güney Mahallesi'ndeki evinde 5 yıl önce boşandığı eşi L.Y'nin (30) tabancayla açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün 2 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Esma Nur B. (28) için Elmalı Camisi'nde tören düzenlendi.
Esma Nur B'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından İzmit Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Olay
İstanbul'dan kente gelen L.Y, 22 Aralık'ta Körfez ilçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak'ta yaşayan eski eşi Esma Nur B. ile tartışma sonucu silahla ateş açmıştı.
Yeni evlendiği eşi S.B. (26) ile Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Esma Nur B, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.
Kaçan L.Y. polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.