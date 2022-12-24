Kocaeli'de bir kadının tabancayla öldürülmesine ilişkin eşi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadının tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi tutuklandı, kayınbiraderi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde kapalı olan bir restoranın bahçesinde K.B'nin (35) silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kocası Ş.B. ve kayınbiraderi N.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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