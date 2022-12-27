Kocaeli'de evde çıkan yangında yaşlı adam öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Fuat Balkan Sokak'taki 9 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Orhan (82) ve Mesude (76) Çeliköz çiftinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yangından yaralı olarak kurtarılan Mesude Çeliköz, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Orhan Çeliköz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Çeliköz'ün cenazesi, otopsi için Karamürsel Devlet Hastanesine götürüldü.





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