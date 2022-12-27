Kocaeli'de fabrikanın atık kazanında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde endüstriyel ısı cihazları üreten fabrikanın atık kazanında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'ndeki fabrikanın atık kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.





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