Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, ölüm yıl dönümünde memleketinde anıldı

KOCAELİ (AA) - Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, ölümünün ikinci yılında memleketi Kocaeli'de anıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, oyuncu Engin Benli’nin anlatımıyla Kandıralı'nın hayatını konu alan videonun izlenmesiyle başladı.
Programda, klarnet sanatçıları Altan Gözetlik, Göksun Çavdar, Hüsnü Şenlendirici ile Mustafa Kandıralı’nın yeğeni Türkan Kandıralı konser verdi.
Türkan Kandıralı sanata, sanatçıya ve kültüre katkıları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hediye takdim etti.
Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, müzisyenler ve Kandıralı'nın sevenleri katıldı.