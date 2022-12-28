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KOCAELİ (AA) - İzmit'te trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden Bertan G. (25) idaresindeki 34 AT 3198 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki trafik levhasına çarparak devrildi.

Kazada, Bertan G. ile aynı motosikletteki Merve Deniz Y. (20) savrularak kaldırım kenarındaki beton direklere çarpıp yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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