Karamürsel'de velilerin ördüğü atkı, bere ve eldivenler Van'a gönderildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu velilerinin ördüğü atkı, bere ve eldivenler, Van'nın Başkale ilçesindeki öğrencilere gönderildi.
Sınıf öğretmenleri Hatice ve Kadir Kılıcıkan önderliğinde "Üşüyen Çocuk Kalmasın, Yarınlar Üşümesin" projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında öğrencilerin velileri atkı, bere ve eldiven ördü.
Velilerin el emeği gözü nuru ürünleri, Ömerova ile Oğulveren ilkokullarındaki öğrencilere ulaştırıldı.
Proje koordinatörlerinden Kadir Kılıcıkan, gazetecilere, projenin temel amacının öğrencilere toplumsal dayanışmanın önemini kavratmak olduğunu kaydetti.