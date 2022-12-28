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Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Kocaeli'de devam ediyor

AA

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Kocaeli'de devam ediyor

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karate Federasyonunca Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 1700 sporcu mücadele ediyor.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takım Teknik Direktörü Ertan Tunç, AA muhabirine, milli takım seçmelerine yarın kadınlarla başlayacaklarını belirterek, seçmelerin 30 Aralık'ta erkeklerle devam edeceğini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacaklarını ifade eden Tunç, "Organizasyon, Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılacak. İki ay önce Konya'da 12. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası yapılmıştı. Sıklet değiştiren sporcularda değişiklik var, onun dışında düşündüğümüz kişiler geliyor. Mücadeleler iyi. Bu yaş kategorisinde biz genelde dünyada birinci, ikinci veya üçüncüyüz. Bu klasmanda iyiyiz. Altyapımız çok sağlam." diye konuştu.

Tunç, karatenin Türkiye'de sevilen bir spor branşı olduğuna işaret ederek, "Genç antrenörümüz fazla, antrenörlerimiz çok çalışıyor. Dolayısıyla alınan verim de burada belli oluyor." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 30 Aralık'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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