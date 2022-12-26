Antrenörü, şampiyon olduğu gün bıçakla yaralanan milli karatecinin hedeflerini anlattı

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ / ŞAHİN OKTAY - Bursa Büyükşehir Belediyespor Karate Başantrenörü Cemil Günel, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda kumite kategorisi +84 kiloda şampiyon olduğu günün akşamında bıçaklı kavgada yaralanan milli karateci Umut Eren Gündoğ'un hedefleri arasında Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde etmek olduğunu bildirdi.

İzmit ilçesinde 26 Aralık'ta yaşanan olayın ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan 20 yaşındaki Gündoğ'un tedavisi sürüyor. Bugün yeniden ameliyata alınan Gündoğ'un tedavisine bir süre daha yoğun bakımda devam edilecek.

Çeşitli kategorilerde dereceleri bulunan Gündoğ'un, 30 Aralık'ta gerçekleştirilecek Avrupa elemelerini geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.





- "İyi bir sporcu olduğu gibi iyi bir antrenörlük hayali vardı"

Genç sporcunun dayısı da olan antrenörü Cemil Günel, AA muhabirine, Gündoğ'un sağlık durumunun iyiye gittiğini, yarın servise çıkmasını beklediklerini söyledi.

Günel, Kocaeli'deki şampiyonanın ilk gününün kulüpleri için güzel geçtiğini, Gündoğ'un +84 kilogramda Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirerek, "Şampiyon olduğu gün böyle bir olay başına geldi. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğuydu, ondan sonra dünya şampiyonluğuydu." dedi.

Gündoğ'un sevilen bir sporcu olduğunu anlatan Günel, şöyle devam etti:

"Sporcu kardeşleri onu çok severler. Hepsine güzel ağabeylik yapar, büyükleriyle ilişkileri de iyidir. Kazanmayı ve kaybetmeyi bilen bir sporcu. Sporcu olarak da yetenekli. Sene başında yine bu salonda yapılan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda da yarı finale kadar çıkmıştı. Kendisinden büyüklerle iyi mücadele etmişti. Teknik kuruldaki hocalarımızın dikkatini çekmişti. Onu yavaş yavaş uluslararası maçlara hazırlıyorlardı."

Günel, Gündoğ'un ayağa kalktıktan sonra sağlık durumuna bakacaklarını belirterek, kendisinin spor hayatına devam etmek istediğini kaydetti.

Gündoğ'un liseyi bitirdiğini Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerine hazırlanmak için üniversiteye başvuru yapmadığını ifade eden Günel, "Cuma günü yapılacak seçmelerde de milli takımı kazanmasını bekliyorduk ama bu olay yaşandı. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluklarıydı. İnşallah kendisini toparlayıp ayağa kalktığında tekrardan başlayacağız. Dayı yeğen ilişkimiz olduğu için bizimle büyüdü. Ben de karate yaptığım için o da karate yaptı. Gerçi 2 yıl futbol da oynadı. Daha sonra karateye devam etti. İyi bir sporcu olduğu gibi iyi bir antrenörlük hayali vardı." diye konuştu.





- "Milli takım seçmelerinde birinci olarak Eren'i mutlu etmek istiyorum"

Takım arkadaşı Emir Buğra Gencan da başlarına talihsiz bir olayın geldiğini söyledi.

Gencan, olay günü Gündoğ'un yanında olduğunu belirterek, "Pideciden bıçak aldılar. 2 kişiydiler. Eren'in de bıçağı görmediğini düşünüyorum. İçlerine girince biriyle boğuşurken diğeri arkasından bıçağı vurdu. Ben de yardım edemedim." dedi.

Hedeflerine değinen Gencan, "Aylardır beraber çalışıyoruz. Milli takım seçmesinde birinci olup çıkmayı düşünüyorduk. Eren için nasip olmadı. Ben burada Türkiye ikincisi oldum. Cuma günü milli takım seçmesi var. Elimden geleni yapacağım. Cuma günü milli takım seçmelerinde birinci olarak Eren'i mutlu etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Gencan, olay günü de şampiyonayla ilgili konuştukları, karşı taraftakilerin kendilerini yanlış anladığını sözlerine ekledi.

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