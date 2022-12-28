Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah satışı yaptıkları iddia edilen 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof tüfek ile şarjör, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, balistik yelek, 667 tabanca fişeği, 228 uzun namlulu silah fişeği, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 2 tabanca namlusu, tabanca alt takımı, tabanca üst sürgü takımı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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