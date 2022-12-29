Kocaeli'de ABD ordusunda general olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan sanık yargılanıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kendisini ABD ordusunda general olarak tanıttığı kadını 60 bin dolar dolandırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.G. katılmazken, mağdur N.Ç. salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen N.Ç, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği sanığın, kendisini ABD ordusunda general olarak tanıttığını söyledi.



N.Ç. bir süre sonra emekli olacağını belirten sanığın, emekli parasının Türkiye'ye getirilmesi için paraya ihtiyacı olduğunu belirttiğini kaydetti. Sanığın güven verici davranışları sonucunda 60 bin doları belirtilen hesaba farklı tarihlerde gönderdiğini aktaran N.Ç, daha sonra dolandırıldığını anladığını anlattı.

N.Ç. parasını alamadığını dile getirerek, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

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