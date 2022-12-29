Kocaeli Valisi Yavuz hamisi olduğu çocukları makamında ağırladı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesi kapsamında hamisi oldukları çocuklarla bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik tarafından yürütülen proje kapsamında eşiyle hamisi oldukları öğrencilerle buluşmaya ve onlara rehberlik etmeye devam eden Yavuz, bugün de çocukları makamında ağırladı.

Heyecanlı ve keyifli geçen buluşmada öğrencilerin sorunlarını, isteklerini dinleyerek onlara öğütler veren Yavuz çifti, eğitimleri ve okul durumları hakkında bilgi aldı.

Erdemle üreten, kendini, yaşadığı toplumu ve vatanını seven çocukların yetiştirilmesi için başlatılan proje kapsamında yapılan etkinliklerden de bahseden Yavuz çifti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



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