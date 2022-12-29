Kocaeli Valisi Yavuz "Halk Günü" buluşmalarında 843 kişiyle görüştü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halk Günü buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün makamdaki toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada, ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Toplantıya katılan 19 kişinin sorun, şikayet ve taleplerini tek tek dinleyerek not alan Vali Yavuz, çözüm için ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Halk günlerine müracaat eden tüm vatandaşları kabul eden Yavuz, bu yıl 21 kez yapılan "Halk Günü" buluşmasında 843 kişiyle görüşme sağladı.



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